Коханий Наталки Денисенко в її день народження публічно звернувся до неї

Українська акторка Наталка Денисенко 17 грудня святкує день народження. Артистці виповнюється 36 років.

З нагоди свята знаменитість опублікувала допис в Instagram, де підбила підсумки. Артистка зазначила, що рік видався для неї доволі складним. Проте, за словами Наталки, вона переродилась як жінка. Нині артистка бажає собі бути просто щасливою.

"Сьогодні (17 грудня – прим. ред.) мій день народження. Точніше день мого перенародження як жінки. Це був досить важкий рік… Просто бажаю собі бути щасливою в легкості і задоволенні", - говорить артистка.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/savransky_yuriy

До Наталки Денисенко в її день народження звернувся коханий, манекенник Юрій Савранський. Він вкотре не став приховувати своїх почуттів до акторки, адресувавши їй: "Кохана, з днем народження". Артистка у відповідь лиш надіслала безліч білих сердець.

Нагадаємо, вже давно ходять плітки, що Наталка Денисенко та Юрій Савранський перебувають в стосунках. Лише нещодавно пара підтвердила роман і публічно зізналась одне одному в коханні.