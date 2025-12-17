ТСН у соціальних мережах

Коханий Наталки Денисенко в її день народження публічно звернувся до неї

Парочка не приховує почуттів одне до одного.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський

Наталка Денисенко та Юрій Савранський

Українська акторка Наталка Денисенко 17 грудня святкує день народження. Артистці виповнюється 36 років.

З нагоди свята знаменитість опублікувала допис в Instagram, де підбила підсумки. Артистка зазначила, що рік видався для неї доволі складним. Проте, за словами Наталки, вона переродилась як жінка. Нині артистка бажає собі бути просто щасливою.

"Сьогодні (17 грудня – прим. ред.) мій день народження. Точніше день мого перенародження як жінки. Це був досить важкий рік… Просто бажаю собі бути щасливою в легкості і задоволенні", - говорить артистка.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/savransky_yuriy

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/savransky_yuriy

До Наталки Денисенко в її день народження звернувся коханий, манекенник Юрій Савранський. Він вкотре не став приховувати своїх почуттів до акторки, адресувавши їй: "Кохана, з днем народження". Артистка у відповідь лиш надіслала безліч білих сердець.

Нагадаємо, вже давно ходять плітки, що Наталка Денисенко та Юрій Савранський перебувають в стосунках. Лише нещодавно пара підтвердила роман і публічно зізналась одне одному в коханні.

