Коханий Наталки Денисенко зізнався, які труднощі виникають в їхніх стосунках

Юрій Савранський чесно розповів про складний характер Наталки.

Наталка Денисенко з Юрієм Савранським / © instagram.com/natalka_denisenko

Бойфренд Наталки Денисенко модель і бізнесмен Юрій Савранський відверто розповів про труднощі у стосунках і спільному бізнесі з акторкою.

Стосунки пари виходять за межі романтики — вони разом працюють і будують спільні проєкти. За словами Савранського, це додає як драйву, так і напруження. Він визнає: характер Наталки — не з простих. Іноді емоції беруть гору, і тоді доводиться шукати баланс. Водночас чоловік не драматизує ситуацію. Каже, що саме різність темпераментів допомагає їм триматися на плаву. І додає: без внутрішньої рівноваги тут ніяк.

«Вона трішки вибухова. Ну, не трішки, а доволі вибухова. Мій спокій і моя врівноваженість, мабуть, їй допомагають», — каже Савранський проєкту «Ближче до зірок».

Окремо він зупинився на темі сім’ї, яка для багатьох залишається делікатною. Йдеться про взаємини з сином Наталки від Андрія Федінчика. Савранський не приховує: спершу мав певні побоювання, але реальність виявилася значно простішою. Спільний час, щирість і досвід дали свій результат.

«Ми доволі багато часу проводимо разом, тому проблем немає абсолютно. Я думав, буде гірше. У мене великий батьківський досвід. Я роблю це щиро, як мінімум, тому дитина це відчуває», — поділився Юрій.

За його словами, ключ до гармонії — не ідеальність, а готовність підлаштовуватися і чути одне одного. Саме це дозволяє парі рухатися вперед, навіть коли характери не збігаються.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко з обранцем виїхала за кордон і показалася на пляжі.

