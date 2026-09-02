Коханий Ріанни вперше за тривалий час показав їхню 11-місячну донечку і здивував, як вона підросла

Ріанна та A$AP Rocky / © Associated Press

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Обранець барбадоської співачки Ріанни — американський репер A$AP Rocky — вперше за тривалий час показав їхню 11-місячну донечку, якій незабаром виповниться рочок.

Виконавець разом із маленькою Рокі прикрасив обкладинку відомого глянцю. Так, вони позували для сторінок W Magazine China. A$AP Rocky був одягнений у джинси, блакитну сорочку та білу футболку. Маленьку донечку він тримав на руках. Рокі ж позувала у світлому джинсовому костюмі, а її волосся було зібране у два хвостики. Зачіску Рокі прикрашали два бантики.

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A$AP Rocky з донькою від Ріанни / © instagram.com/asaprocky

На знімку можна помітити, як маленька донечка Ріанни та A$AP Rocky вже неабияк підросла. Також користувачі у коментарях ділились, що дівчинка має неабияк гарний вигляд.

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Така мила дівчинка!

Кажіть, що хочте, але A$AP Rocky чудовий батько!

Вона схожа на тата Ріанни! Чудова дівчинка!

Зазначимо, Ріанна від 2020 року перебуває в стосунках із A$AP Rocky. За цей час у пари народилось троє дітей — сини Різза та Райот і донька Рокі. Артисти не перебувають в офіційному шлюбі.

Нагадаємо, нещодавно український ведучий Даніель Салем замилував рідкісними фото з 11-річною донькою. Шоумен показав, як із Санта-Луною проводив час у рідній Одесі.

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