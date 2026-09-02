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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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112
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1 хв

Коханий Ріанни вперше за тривалий час показав їхню 11-місячну донечку і здивував, як вона підросла

A$AP Rocky прикрасив із донькою від Ріанни сторінки відомого глянцю. Виконавець вже похвалився результатом.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Ріанна та A$AP Rocky

Ріанна та A$AP Rocky / © Associated Press

Обранець барбадоської співачки Ріанни — американський репер A$AP Rocky — вперше за тривалий час показав їхню 11-місячну донечку, якій незабаром виповниться рочок.

Виконавець разом із маленькою Рокі прикрасив обкладинку відомого глянцю. Так, вони позували для сторінок W Magazine China. A$AP Rocky був одягнений у джинси, блакитну сорочку та білу футболку. Маленьку донечку він тримав на руках. Рокі ж позувала у світлому джинсовому костюмі, а її волосся було зібране у два хвостики. Зачіску Рокі прикрашали два бантики.

A$AP Rocky з донькою від Ріанни / © instagram.com/asaprocky

A$AP Rocky з донькою від Ріанни / © instagram.com/asaprocky

На знімку можна помітити, як маленька донечка Ріанни та A$AP Rocky вже неабияк підросла. Також користувачі у коментарях ділились, що дівчинка має неабияк гарний вигляд.

  • Така мила дівчинка!

  • Кажіть, що хочте, але A$AP Rocky чудовий батько!

  • Вона схожа на тата Ріанни! Чудова дівчинка!

Зазначимо, Ріанна від 2020 року перебуває в стосунках із A$AP Rocky. За цей час у пари народилось троє дітей — сини Різза та Райот і донька Рокі. Артисти не перебувають в офіційному шлюбі.

Нагадаємо, нещодавно український ведучий Даніель Салем замилував рідкісними фото з 11-річною донькою. Шоумен показав, як із Санта-Луною проводив час у рідній Одесі.

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