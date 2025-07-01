Коханий Ріанни випадково проговорився про стать їхньої третьої дитини

Ріанна та A$AP Rocky / © Associated Press

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Обранець барбадоської співачки Ріанни – американський репер A$AP Rocky – випадково проговорився про стать їхньої третьої дитини.

Парочка відвідала прем'єру мультфільму "Смурфики" у Бельгії. Звичайно, до закоханих була прикута неабияка увага, адже нині вони чекають на народження третьої дитини та особливо не діляться подробицями про вагітність.

Тим не менш, журналіст Entertainment Tonight спробував заскочити A$AP Rocky зненацька та випитати стать маляти. Він запитав у репера: "Це та дівчинка, на яку ти чекав?".

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Ріанна та A$AP Rocky / © Associated Press

A$AP Rocky спочатку видав: "Так, брате. Саме так". Але потім одразу ж показав іграшку у вигляді героїні мультфільму та додав: "Ось вона. Розумієш, про що я? Ось вона".

Утім, журналіст продовжив наполягати: "Ти знаєш, про що я запитую". A$AP Rocky не став більше нічого говорити, лиш засміявся.

Тим часом користувачі Мережі одразу ж почали ділитися думками, що, мовляв, обранець Ріанни видав стать їхньої третьої дитини. Іграшку він нібито показав задля того, аби викрутитися та вдати, що не розкрив таємниці. Щоправда, так вважають не всі. Деякі наголосили, що A$AP Rocky не той, кого можна заскочити зненацька.

Ріанна та A$AP Rocky / © Associated Press

Зазначимо, Ріанна зі своїм коханим вже виховують двох синів. У травні 2022 року артистка народила хлопчика RZA, а в серпні 2023-го - Ріота.

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