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KOLA представила емоційну пісню та кліп, в якому знялися українські зірки, військові і волонтери

KOLA представила емоційну пісню та кліп, в якому знялися українські зірки, військові і волонтери

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KOLA представила емоційну пісню та кліп, в якому знялися українські зірки, військові і волонтери

KOLA

Патріотичний трек отримав назву "Голос".

Співачка KOLA запрем'єрила новий емоційний трек і кліп до нього, в якому знялися українські зірки та волонтери.

Виконавиця представила пісню під назвою "Голос", у якій заспівала про те, як зараз важливий голос кожного українця, адже він може врятувати чиєсь життя.

"Де б ти не знаходився, в реаліях нинішньої війни твій голос має велике значення: неодноразово розголос допомагав привернути увагу світу на жахи, що відбуваються в Україні, розв'язувати питання по обміну військовополонених, вказати на проблему постраждалих від війни та спростувати пропагандистські заяви ворога. Не мовчи", - зазначила і релізі KOLA.

До знімань кліпу долучилися зірки українського шоубізнесу, а також волонтери та військові: Джамала, Олег Псюк (Kalush), alyona.alyona, Костянтин Войтенко, Павло Вишебаба, Денис Христов, Василь Байдак, Валик Міхеєнко, Антон Нестеренко та Ігор Номан. 

Раніше стало відомо, скільки коштів вдалося зібрати Jerry Heil, alyona.alyona і KOLA під час туру у США.

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Дата публікації
Перегляди
291
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