KOLA прокоментувала виступ на "Новій Хвилі" після анексії Криму та заборону участі у Нацвідборі

Виконавиця, яка днями розійшлася з нареченим із ЗСУ, пояснила, що тоді не слідкувала за політичними подіями, а просто хотіла здійснити дитячу мрію. Зараз же Насті соромно за свій вибір.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для "МУЗВАР".

"Так, я виступала там, але я представляла свою країну. Я мріяла про цей конкурс все життя. Тут немає чого приховувати: сьогодні мені соромно і я про це жалкую. Мені неприємно, я не хочу про це говорити. Я тоді була мала, не цікавилась тим, що відбувається. І чомусь думала, що все буде гаразд. Що Крим буде знову наш, що вони домовляться. Це моя дитяча мрія, я бачила там Джамалу, Тіну Кароль і думала: "Боже, це для мене космос, я хочу так само". Я жалкую про це, але я не хочу казати, що я там не була… Мені соромно, що я співала перед тими людьми взагалі", – поділилась KOLA.

За рік виконавиця спробувала свої сили на українському Нацвідборі на "Євробачення-2017", проте не пройшла до фіналу. Сама KOLA говорить, що тоді їй не вистачило досвіду. Зараз вона б залюбки повернулась на Нацвідбір, проте не знає, чи її допустять, адже після скандального 2019 року артистам, які виступали в Росії після 15 березня 2014 року – брати участь у відборі заборонено.

"Я б дуже хотіла взяти участь, але не знаю, чи дозволять мені це зробити, бо є правила. Звісно, я про це мрію. А щодо 2017 року – ну тоді я не те, що була не готова, я просто "обісралась", давай чесно. Я перед виступом дуже хвилювалась. Але хочу піти ще", – зазначила співачка.

KOLA / Фото: instagram.com/kola__official

Одним з найяскравіших етапів творчої кар'єри KOLA можна назвати участь у проєкті "Танці з зірками", де вона працювала вокалісткою. Саме під її спів учасники танцювали свої номери. Особисто співачка називає "Танці з зірками" своїм улюбленим проєктом.

"Це просто щастя для мене було. Це мій найулюбленіший проєкт. Я обожнюю Сергія Могилевського (музичний продюсер "Танців з зірками" та "Голосу країни" - Ред.), він ніби наш тато. Те, як він нас поважає, як дає волю... Я вчилася там постійно, це така школа і середовище, де ніхто тобі не бажає зла, адже це не конкурс, не "Голос країни", немає нервозу. Але звісно, коли я виходжу на сцену – нервую, хочу потрапити у той стан, завжди дивлюсь, як учасники танцюють, аби бути наче одне ціле з ними", – додала співачка.

Крім того, Прудіус зізналася, що хоче взяти участь у цьому проєкті також і у якості зірки-танцівниці.

Нагадаємо, Оля Полякова поміркувала, чому українці масово розлучаються під час війни. На думку знаменитості, війна відкриває очі на усі ті речі, які приховувалися, аби зберігати видимість щастя для оточуючих.

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