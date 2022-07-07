KOLA розійшлася з нареченим із ЗСУ, якому присвятила вірусний трек "Чи разом": співачка назвала причину

Українська співачка KOLA, справжнє ім'я якої Настя Прудіус, на початку червня випустила пісню "Чи разом?", яка стала вірусною і встановила рекорди за переглядами.

У програмі "Зірковий шлях" артистка вперше зізналася, що присвятила цю композицію своєму екскоханому Антону, який зараз служить в ЗСУ. Настя поділилася, що писала трек два дні і це було непросто.

KOLA з екснареченим / Фото: instagram.com/kola__official

KOLA з екснареченим / Фото: instagram.com/kola__official

"Це моя історія з моїм чоловіком, з яким ми розійшлися чотири дні тому. Як і всі пари, ми сварилися під час війни. Він в ЗСУ. Коли я йому писала вже після сварки: "Де ти? Відповідай. Ми разом? Чи ні? Що відбувається, чому ти не пишеш?". Він не відповідав і, звісно, я дуже засмучувалась і не знала, що собі думати і саме тому з'явилися ось такі рядки. Що я не розумію вже день, чи ніч, чи ми разом, може ти вже забув про мене. А в куплеті я хотіла сказати про те, що сьогодні вже для всіх нас неважливо у що ти одягнений, де ти спиш, хто тобі щось сказав, ти просто собі живеш і мені подобається, що людяність сьогодні вийшла на перший план", - пояснила Прудіус.

Співачка не стала вдаватися в деталі, чому саме вони з коханим розійшлися, втім зізналася, що війна у цьому відіграла роль:

"Це життя. Я не хочу розповідати, бо це наша особиста історія. Просто ми поговорили і зрозуміли, що ну якось так. Я не знаю. Ці всі сварки, коли ти довго не бачиш людину. Плюс у нього там постійно стрес, у мене стрес. Може саме через це. Я дуже сильно плакала. Я думала в мене випадуть очі. Я була, ніби мене бджоли покусали. Я не очікувала, що це станеться", - поділилася KOLA.

Ексзакохані навіть планували одружитися, Антон освідчився артистці і вона досі носить обручку, яку він їй подарував.

Фото: instagram.com/kola__official

KOLA з екснареченим / Фото: instagram.com/kola__official

Наразі експара не спілкується.

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