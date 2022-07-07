KOLA розійшлася з нареченим із ЗСУ, якому присвятила вірусний трек "Чи разом": співачка назвала причину

Українська співачка KOLA вперше розповіла, кому присвятила свій ліричний трек "Чи разом", прем'єра якого відбулася на початку червня.
Українська співачка KOLA, справжнє ім'я якої Настя Прудіус, на початку червня випустила пісню "Чи разом?", яка стала вірусною і встановила рекорди за переглядами.
У програмі "Зірковий шлях" артистка вперше зізналася, що присвятила цю композицію своєму екскоханому Антону, який зараз служить в ЗСУ. Настя поділилася, що писала трек два дні і це було непросто.
"Це моя історія з моїм чоловіком, з яким ми розійшлися чотири дні тому. Як і всі пари, ми сварилися під час війни. Він в ЗСУ. Коли я йому писала вже після сварки: "Де ти? Відповідай. Ми разом? Чи ні? Що відбувається, чому ти не пишеш?". Він не відповідав і, звісно, я дуже засмучувалась і не знала, що собі думати і саме тому з'явилися ось такі рядки. Що я не розумію вже день, чи ніч, чи ми разом, може ти вже забув про мене. А в куплеті я хотіла сказати про те, що сьогодні вже для всіх нас неважливо у що ти одягнений, де ти спиш, хто тобі щось сказав, ти просто собі живеш і мені подобається, що людяність сьогодні вийшла на перший план", - пояснила Прудіус.
Співачка не стала вдаватися в деталі, чому саме вони з коханим розійшлися, втім зізналася, що війна у цьому відіграла роль:
"Це життя. Я не хочу розповідати, бо це наша особиста історія. Просто ми поговорили і зрозуміли, що ну якось так. Я не знаю. Ці всі сварки, коли ти довго не бачиш людину. Плюс у нього там постійно стрес, у мене стрес. Може саме через це. Я дуже сильно плакала. Я думала в мене випадуть очі. Я була, ніби мене бджоли покусали. Я не очікувала, що це станеться", - поділилася KOLA.
Ексзакохані навіть планували одружитися, Антон освідчився артистці і вона досі носить обручку, яку він їй подарував.
Наразі експара не спілкується.
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