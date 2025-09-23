ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
622
Час на прочитання
2 хв

KOLA розкрила найбільшу проблему в шлюбі зі старшим на 13 років іноземцем: "Не знаю, як налагодити"

Пара вже понад два роки перебуває в шлюбі, і за цей час закохані зіткнулися з неприємною проблемою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
KOLA

KOLA / © instagram.com/kola__official

Відома українська співачка Анастасія Прудіус, відома під псевдонімом KOLA, відверто розповіла про негаразди в шлюбі зі старшим на 13 років іноземцем В'ячеславом.

Закохані вже понад два роки перебувають в офіційному статусі чоловіка та дружини. Артистка на проєкті "Тур зірками" зізнається, що за цей час вони зіткнулися з неприємною проблемою. Зокрема, KOLA проживає в Україні, а її обранець – за кордоном. На жаль, подружжю рідко випадає нагода побачитися і їх розділяє відстань.

"Ми як не бачилися, так і не бачимося. Я не знаю, як це все налагодити. Це насправді дуже складно. Я дуже сумую, і він дуже сумує. Я дуже рідко там буваю, він дуже рідко тут буває", - зізналась виконавиця.

KOLA з чоловіком / © instagram.com/kola__official

KOLA з чоловіком / © instagram.com/kola__official

KOLA говорить, що коли довго не бачиться з чоловіком, їй потім необхідно звикати до нього знову. Декілька днів після їхньої зустрічі виконавиця відкриває для себе обранця по-новому. Однак так буває не завжди. Коли їхня розлука тривала недовго, то все добре.

"Я така людина, що коли його зустрічаю, я завжди не розумію, що це за мужчина. Тобто мені треба днів 10, щоб я зрозуміла, що це мій чоловік, приросла до нього знову і відчувала його максимально. Коли в тебе забита голова роботою, коли ти ось так от зіскочив з літака, заскочив додому, треба час, щоб звикнути. Якщо відстань була короткою, то швидше це відбувається. Якщо ми не бачились два-три місяці, то це капець", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна відповіла на закиди про кризу в шлюбі з чоловіком. Артистка розкрила, що насправді відбувається в їхніх стосунках.

Дата публікації
Кількість переглядів
622
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie