KOLA розкрила найбільшу проблему в шлюбі зі старшим на 13 років іноземцем: "Не знаю, як налагодити"

Відома українська співачка Анастасія Прудіус, відома під псевдонімом KOLA, відверто розповіла про негаразди в шлюбі зі старшим на 13 років іноземцем В'ячеславом.

Закохані вже понад два роки перебувають в офіційному статусі чоловіка та дружини. Артистка на проєкті "Тур зірками" зізнається, що за цей час вони зіткнулися з неприємною проблемою. Зокрема, KOLA проживає в Україні, а її обранець – за кордоном. На жаль, подружжю рідко випадає нагода побачитися і їх розділяє відстань.

"Ми як не бачилися, так і не бачимося. Я не знаю, як це все налагодити. Це насправді дуже складно. Я дуже сумую, і він дуже сумує. Я дуже рідко там буваю, він дуже рідко тут буває", - зізналась виконавиця.

KOLA говорить, що коли довго не бачиться з чоловіком, їй потім необхідно звикати до нього знову. Декілька днів після їхньої зустрічі виконавиця відкриває для себе обранця по-новому. Однак так буває не завжди. Коли їхня розлука тривала недовго, то все добре.

"Я така людина, що коли його зустрічаю, я завжди не розумію, що це за мужчина. Тобто мені треба днів 10, щоб я зрозуміла, що це мій чоловік, приросла до нього знову і відчувала його максимально. Коли в тебе забита голова роботою, коли ти ось так от зіскочив з літака, заскочив додому, треба час, щоб звикнути. Якщо відстань була короткою, то швидше це відбувається. Якщо ми не бачились два-три місяці, то це капець", - додала артистка.

