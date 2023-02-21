KOLA розповіла, чому не зможе взяти участь у Нацвідборі на "Євробачення": "Мене туди не пускають"

Авторку хіта "Чи разом" KOLA часто запитують фани, чи хотіла б вона спробувати свої сили на пісенному конкурсі на "Євробачення".

Як пояснила співачка, вона залюбки взяла участь у шоу, однак за правила Національного відбору просто не має на це права. А все тому, що 2016 року KOLA взяла співала на сцені конкурсу "Нова хвиля", який з 2015 року проходив у Сочі.

"Я думала про те, щоб взяти участь у Нацвідборі, але мене туди не пускають, бо у 2016 році представляла Україну на "Новій хвилі". Але сьогодні всі ми обнулилися, всі допомагаємо, сподіваюсь, що колись правила зміняться і я зможу піти на Нацвідбір на Євробачення. Тоді я їхала представляти свою країну і була впевнена, що все владнається, що Крим буде наш, що все те жахіття припиниться. Тепер розумію, що дуже добре думала про тих звірів", - розповіла співачка в інтерв'ю "24 каналу".

Співачка KOLA

Раніше переможці "Євробачення-2022" Kalush Orchestra похизувалися новим іміджем та анонсували вихід першої англомовної пісні.

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