KOLA розсекретила, кому MONATIK присвятив новий спільний трек: "Пісня для Діми має особливе значення"

KOLA і MONATIK

Українські співаки MONATIK і KOLA представили спільну пісню "127" та емоційний кліп, який став частиною четвертого альбому співака.

Режисером відео став Руслан Махов. Кліп виконаний у чорно-білій естетиці, повний контрастів і відчуттям художнього кіно. У центрі історії — герої виконавців MONATIK і KOLA, яких розділяє натовп людей, що хаотично рухаються та ніби блокують шлях одне до одного. Але у фіналі вони все ж зустрічаються — як символ того, що справжня любов завжди проривається крізь шум і хаос.

"Я бачу пісні кольорами. Ця — чорна й біла водночас, що зливаються у сіре, а звідти вже народжується будь-яка палітра. Немов коло за колом — думки, що не дають зупинитися. Додавай їх з любов’ю. Бо ось — моя весна", — поділився MONATIK.

MONATIK

Співачка KOLA ж, у свою чергу, прокоментувала роботу з технічного боку. За словами зірки, співпраця була легкою та веселою: "На зніманнях було так легко й тепло, ніби все відбувалось само собою. Ми сміялися, підтримували одне одного, і ця атмосфера залишилася в кліпі. Наша історія — про любов у всіх її проявах. Бо саме любов руйнує страх і біль, залишає лише світло й щастя".

KOLA

MONATIK і KOLA знайомі вже давно, але саме зараз вирішили об’єднатися у спільній роботі. KOLA зізналася, що ця робота — надважлива для MONATIK. У назві пісні зашифровані дати народження дітей артиста.

"Пісня "127" для Діми має особливе значення — у ній зашифровані дати народження його дітей. А для мене це історія про справжні почуття, які не зникають. Про те, що у любові немає терміну придатності. Якщо справді кохаєш — це назавжди", — поділилася KOLA.

