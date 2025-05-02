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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
1 хв

KOLA вийшла на сцену в образі клоуна й розкрила проблему більшості в особливій пісні

Артистка поділилася власними переживаннями.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
KOLA

KOLA

Українська співачка KOLA потішила прихильників новим релізом. Артистка презентувала емоційну композицію "Блюз", яка поєднує ритмічне звучання з глибоким сенсом.

Попри легкий, майже іронічний настрій пісні, "Блюз" — це музична історія про внутрішні переживання, щирі емоції та моменти, коли маски вже не потрібні. У новому треку KOLA постає справжньою: відвертою, емоційною, трохи втомленою, але сильною.

За допомогою перевтілення у клоуна, який виходить на сцену розважати, а за лаштунками переживає труднощі, KOLA намагається описати той стан, коли на душі неспокій, але ти продовжуєш посміхатися. І тільки залишаючись сам на сам із собою, дозволяєш собі бути справжнім. Цей трек — ніби втеча від самотності у простоту, де можна скинути маску і просто дихати, танцювати.

"Я завжди навіть у ритмічні й, на перший погляд, жартівливі пісні намагаюсь вкласти щось більше, ніж просто римовані слова. Музика для мене — це спосіб висловити емоції та переживання, які не завжди вимагають опису словами. "Блюз" — саме така пісня, під неї хочеться як танцювати, так і посумувати за тим, хто грає на струнах твоєї душі", — ділиться KOLA.

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Дата публікації
Кількість переглядів
160
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