KOLA зізналася, як зі старшим на 13 років чоловіком-іноземцем підтримує стосунки на відстані

Артистка також відповіла, чи приїде її коханий до України.

Українська співачка Анастасія Прудіус, більш відома як KOLA, зізналася, як її вдається підтримувати стосунки на відстані з чоловіком-іноземцем В'ячеславом, який проживає в Ізраїлі.

Так, співачка поділилася, що вони з чоловіком постійно на зв'язку та підтримують одне одного попри таку відстань. І додає, що хоч життя на дві країни є нелегким випробуванням, але саме завдяки спілкуванню та повазі їхні міцні стосунки органічно вибудувалися.

"Ми просто телефонуємо один одному кожен день, спілкуємося, поважаємо, не ображаємо, допомагаємо і чекаємо на зустріч. Тобто ми не робимо жодних "обрядів", щоб підтримувати стосунки на відстані. Все органічно", - розповіла зірка у програмі "ЖВЛ".

KOLA з чоловіком

Також артистка додала, що вже запросила коханого на декілька своїх концертів в Україні, тому з нетерпінням очікує побачити коханого.

Як відомо, пара познайомилася влітку 2022 року за кордоном під час благодійного заходу, де виступала KOLA. А вже 2023 року закохані одружилися. Втім, співачка ретельно приховує свого нареченого.

Нагадаємо, нещодавно дружина Олександра Скічка також розповіла про життя коханого на дві країни та зізналася, як вони долають довгі розлуки.

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