Колега Лесі Нікітюк розсекретив, як на неї вплинули стосунки з молодшим на 9 років військовим

Колега ведучої Лесі Нікітюк – Богдан Шелудяк – розсекретив, як на неї вплинули стосунки з коханим-військовим.

Знаменитість зазвичай ретельно приховує своє особисте життя. Тож, коли Леся розсекретила роман з військовим Дмитром Бабчуком, для користувачів це стало "як грім серед ясного неба". Більше подробиць про їхні стосунки Нікітюк не розкривала, а от її колеги поділилися деякими спостереженнями. Зокрема, Богдан Шелудяк, який є співведучим Лесі, наголосив, що вона знайшла своє кохання. Він говорить, що в його колеги в очах з'явилася іскра. Ба більше, за словами Шелудяка, з появою кохання Нікітюк просто розквітла.

Леся Нікітюк зі своїм коханим

"Леся – чудова дівчина. Я просто дуже радий за неї, за те, що вона знайшла своє кохання, і за те, що вона просто розквітла. Я бачу, що в неї загорілися дуже сильно очі. І вона… Є квітка, яку поливають, а є квітка, яку саме удобрюють! Вона от як квітка, яка розквітла дуже. За нею дуже приємно спостерігати", - розповів Шелудяк у коментарі "Люкс ФМ".

Зазначимо, Леся Нікітюк розсекретила роман з молодшим на дев'ять років Дмитром Бабчуком на початку жовтня. Нещодавно коханий ведучої теж підтвердив їхні стосунки та опублікував спільне романтичне фото.

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