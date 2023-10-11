Колега Ніни Матвієнко розповів про її тяжке дитинство: "Вона про це згадувала з болем"

Костянтин Грубич пригадав, як свого часу вони з Ніною Митрофанівною побували на її малій батьківщині.

Ведучий "Сніданку з 1+1" Костянтин Грубич поділився спогадами про легендарну українську співачку Ніну Матвієнко, з якою 11 жовтня прощаються в Києві.

Як пригадав шоумен, Ніна Митрофанівна брала участь у багатьох проєктах, яких він вів. Свого часу вони навіть їздили на малу батьківщину виконавиці. Як пригадав Грубич, у легендарної артистки було тяжке дитинство. Зокрема, у родині Ніни Митрофанівни було 11 дітей, їхня домівка була невеличкою, а жили вони незаможно.

Ніна Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Я не був її другом – Ніна Митрофанівна брала участь у багатьох наших проєктах. Коли знімали "Смачну країну", рамках проєкту ми їздили на батьківщину наших героїв. Так я побував у селі Неділище Житомирської області. Знімали хату, де Ніна народилася. Це був 2006 рік. Хатинка невеличка, стоїть на краю села. У цьому помешканні виросли 11 дітей, Ніна була п'ятою. Дитинство в неї було непросте – якийсь час жила в інтернаті. Про це вона згадувала з болем", - пригадав Костянтин Грубив в інтерв'ю Obozrevatel.

Ведучий додав, що за життя Ніна Митрофанівна завжди була на позитиві. Костянтин Грубич згадує співачку, як мудру та хазяйновиту жінку.

Ніна Матвієнко / Фото: instagram.com/8.23.88

"Вона дуже хазяйновита жінка. Дуже мудра. А прислів'я та приказки – це для неї, як води випити. Якось зателефонував, а вона каже: казку написала. І читала мені по телефону", - пригадав ведучий.

Нагадаємо, Ніни Матвієнко не стало 8 жовтня. В останню путь виконавицю проводжають 11 жовтня в Києві в Національній Філармонії України. Приміщення прикрасили білими квітами, всюди стоять портрети легендарної артистки, а довкола зібралося чимало рідних, колег та шанувальників співачки.

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