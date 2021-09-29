Колеги Руслана Сенічкіна здивували його сюрпризом до 42-річчя

Ведучий днями відсвяткував свій день народження.
Популярний ведучий ранкового шоу "Сніданок з 1+1" Руслан Сенічкін, 27 вересня, відсвяткував 42-річчя.
Так, колеги ведучого вирішили влаштувати йому оригінальний сюрприз. Для привітання вони замовили його "двійника" - панду.
Велетенська панда, із якою асоціюють глядачі ведучого, з’явилась зранку на подвір’ї офісу телеканалу з повітряними кульками.
Всі дружно почали співати Happy Birthday. Щасливий Руслан зрадів такому привітанню, з радістю увійшов в кураж. Ведучий обнімався з велетенською пандою і навіть станцював з нею.
Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко зворушливо привітала свого сина з днем народження. Хлопчику виповнилося чотири роки.