Гламур
93
Колега актора Дмитра Завадського розповіла про його тяжкий стан після перенесеного інсульту

Артист наразі перебуває в лікарні.

Валерія Сулима
Дмитро Завадський

Дмитро Завадський / © facebook.com/dmitrij.zavadskij

Колега актора театру, кіно та дубляжу Дмитра Завадського розповіла подробиці про його тяжкий стан.

Так, днями артиста госпіталізували до лікарні, де він переніс інсульт. Сам 59-річний Дмитро Завадський поки що не виходить на зв'язок. Тим часом його колега, акторка Аліса Гур'єва розповіла у своєму Facebook подробиці про його стан. За її словами, Завадський наразі перебуває в лікарні. Стан актора поки що не покращується.

"Зараз Діма досі лишається в лікарні. Стан такий собі", — говорить акторка.

Дмитро Завадський / © facebook.com/dmitrij.zavadskij

Дмитро Завадський / © facebook.com/dmitrij.zavadskij

Водночас знайома актора Ніна Суліма у коментарях під дописом Аліси Гур'євої написала, що провідувала його в лікарні. Вона говорить, що артист неабияк вдячний всім за підтримку, зокрема й фінансову.

Зазначимо, 22 вересня стало відомо, що заслужений артист України Дмитро Завадський перебуває в лікарні з підозрою на інсульт. Стан актора лише погіршувався. Зрештою, він таки переніс інсульт. Тим часом колеги артиста збирали кошти йому на лікування та реабілітацію.

