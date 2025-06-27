Колега Лесі Нікітюк висловився про її таємну вагітність і чи помічав зміни на зніманнях з нею

Даніл Повар, Леся Нікітюк

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Український комік Даніл Повар вперше прокоментував вагітність ведучої Лесі Нікітюк, з якою знімався в одному фільмі "Песики".

Раніше артистка ділилася, що дізналася про вагітність просто на зніманнях комедійної стрічки. Тоді Леся вирішила приховати від знімальної команди цю новину та продовжувала працювати, як ні в чому й не бувало. І робила це настільки ретельно, що навіть комік, який знімався з нею в одній сцені, не помітив жодних змін.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Так, в коментарі "Ранок у великому місті" Даніл зізнався, що жодного вагітного животику не помітив, хоча й знімався у сценках, де його можна було добре розгледіти. Так само, за словами Повара, зірка навіть ні на що не натякала у розмовах. Тож до останнього нічого ніхто не здогадувався.

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"Чесно, взагалі не було. Я бачив її живіт і навіть і не думав. Ми говорили з нею, але про інше", — поділився зірка Мережі.

Нагадаємо, ведуча Леся Нікітюк народила первістка 15 червня також таємно. Батьком її сина став військовослужбовець Дмитро Бабчук. Нещодавно зірка поділилася враженнями від першого тижня материнства та чому відмовилася від няні.