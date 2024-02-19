Коли нарешті “зайшов у ті двері”: навіщо Кіркоров їздив на окуповані території України

Російська влада продовжує тиск на громадських і культурних діячів з метою продемонструвати відкриту підтримку війни проти України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії на платформі X (Twitter).

Як зазначається у зведенні, зірка російської естради Філіп Кіркоров відвідав поранених солдатів на окупованій території України та виступив із концертами. Повідомляється, що Кіркоров був внесений Кремлем до “чорного списку” після публічного скандалу, пов'язаного з грудневою “майже голою” вечіркою в Москві.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 February 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/OvlDlvNrbQ #StandWithUkraine pic.twitter.com/WIOWSt3syG — Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 19, 2024

Видання “Медуза” повідомило, що на початку лютого адміністрація кремлівського диктатора розіслала російським концертним промоутерам оновлений “чорний список” із 50 артистів, фактично заборонивши їм виступати на території Росії. До цього списку увійшли публічні противники війни поряд з іншими, такими як Кіркоров, які викликали гнів Кремля з інших причин.

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За даними британської розвідки, наслідки “майже голої” вечірки демонструють дедалі ширшу присутність війни у громадському житті.

“Кремль майже напевно навмисно роздмухав і використав скандал, прагнучи зобразити контраст між росіянами, які “патріотично” підтримують військові дії, і гедоністичною “прозахідною столичною елітою”. Один із учасників був ув'язнений, оштрафований за так званими законами про “ЛГБТ-пропаганду” та викликаний у військкомат”, — зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, російський співак-путініст Філіп Кіркоров приїхав до окупованої Горлівки, що розташована в Донецькій області.

Згідно з повідомленнями російських пропагандистів, скандальний артист приїхав до захопленого окупантами міста вранці 13 лютого. Кіркоров нібито привіз до Горлівки гуманітарну допомогу, хоча фотодоказів, звісно ж, немає. Також повідомляється, що путініст зробив подарунки пораненим окупантам і дітям, які перебувають в місцевому дитячому центрі.

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