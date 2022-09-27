"Коли настане день, закінчиться війна": Лео з Ірпеня розчулив Мережу, переспівавши хіт "Океану Ельзи"

Трирічний Лео з Ірпеня, який прославився виконанням повстанського гімну "Ой, у лузі червона калина", знову заспівав для прихильників.

Маленький зірка Мережі Лео тепер переспівав хіт гурту "Океан Ельзи" – "Обійми".

На відео, яке розмістив його тато Олександр на своїй сторінці в Instagram, хлопчик сидить в авто та завзято співає зворушливу композицію.

Окрім цього, в кінці відео тато запитав сина, що він зробить після перемоги України. Відповідь Лео просто зворушила. Хлопчина заплющив очі та пошепки промовив: "Так, ми перемогли!".

"Його відверта відповідь неймовірно зворушлива… Наскільки сильно він бажає миру. Я впевнений, що кожен з нас чекає на нашу перемогу так само сильно, як Лео. Наближаємо перемогу разом. Хто, чим може, на своїх місцях! Люди України поєднують в собі силу, добро та безмежну жагу до свободи! Україна - то любов!" – написав тато Лео.

У коментарях під відео користувачі були просто зворушені. Вони дякували Лео за такі теплі відео, які піднімають настрій.

Сонечко! Ми обов'язково переможемо!

У своєму бажанні Лео показав бажання всієї України (Вустами дитини говорить істина).Чудова дитина

Дякую за такі відео! Так тепло від них! Лео неймовірний

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