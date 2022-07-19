Коли самій було тяжко, просила допомагати Україні: яким було останнє відео Руслани Писанки

Сьогодні, 19 липня, на 57-му році життя не стало відомої телеведучої Руслани Писанки.

Руслана Писанка померла у Німеччині, куди вона поїхала ще на початку повномасштабної війни.

Життя акторки забрала тяжка хвороба.

Утім, Руслана про неї нікому не розповідала. Ба більше, Писанка завжди була усміхненою та життєрадісною і не показувала, що їй складно.

Так, в останньому відео з Русланою, яке ведуча опублікувала у своєму Instagram, знаменитість просила допомогти Україні, яка бореться з російськими окупантами. Зокрема, Писанка закликала приходити на благодійні концерти, кошти з яких відправляли на гуманітарні потреби українців.

"Ми свою свободу нікому не віддамо і будемо битися до останнього. Ми переможемо! Разом з вами, разом з вашою підтримкою, з підтримкою всіє Європи, всього світу", - говорила на відео Руслана.

Загалом, далі Писанка публікувала лише дописи, на яких закликала ходити на благодійні концерти. Останній допис Руслани в Instagram датований 31 березня.

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