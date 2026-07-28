Коля Сєрга чесно розповів, як опинився в лавах ЗСУ, та розкрив подробиці своєї мобілізації

Коля Сєрга / © instagram.com/thekolya

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Український співак, телеведучий та військовослужбовець Коля Сєрга детально пригадав, як долучився до лав ЗСУ після початку повномасштабної війни.

Артист зізнався, що ранок 24 лютого застав його зненацька. Близько п’ятої ранку його розбудила тітка, яка повідомила про початок вторгнення. Втім, після короткої розмови він вирішив ще трохи поспати, аби набратися сил. Уже згодом, прокинувшись, почав стежити за новинами й усвідомив масштаб подій. Довго не роздумуючи, вже наступного дня він вирушив до військкомату, щоб стати на захист України.

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«25 лютого ввечері приїхав на військовий об’єкт напряму поза військкомат. На місці підписав папери, отримав зброю, отримав форму, і вже 25 лютого об 11 вечора було в мене перше чергування», — поділився Сєрга в інтерв’ю «Суспільному».

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Коля Сєрга / © скриншот

Нині музикант продовжує службу у Збройних силах України. Окрім виконання військових обов’язків, він займається підтримкою українських захисників через створений ним проєкт «Культурний десант». Його команда працює над психологічною підтримкою військових безпосередньо на фронті.

Нагадаємо, нещодавно Коля Сєрга висміяв спробу путініста Безрукова повторити успіх українського «Культурного десанту».

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