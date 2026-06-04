Коля Сєрга висміяв спробу путініста Безрукова повторити успіх українського "Культурного десанту"

Коля Сєрга / © instagram.com/thekolya

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Український музикант Миколай Сєрга прокоментував скандал із путіністом Сергієм Безруковим, який спробував привласнити ідею проєкту «Культурний десант» та представити її як власну ініціативу в РФ.

Артист не приховує, що його зовсім не здивував такий розвиток подій. За словами Сєрги, практика привласнення чужих ідей давно стала звичною для російського культурного простору. Водночас він переконаний, що механічно скопіювати саму концепцію недостатньо. Музикант наголосив, що сила українського проєкту полягає не в назві чи форматі, а в його цінностях. Саме тому він скептично оцінює перспективи подібної ініціативи з боку країни-агресорки. Про це Сєрга розповів у програмі «ЖВЛ».

«Росія краде все, що можна вкрасти. Це стосується як матеріальних, так і нематеріальних речей. Російська культура багато в чому побудована на крадіжках. Я не вірю в те, що в них щось вийде, бо основна сила „Культурного десанту“ в тому, що він людиноцентричний», — зазначив Миколай Сєрга.

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Культурний десант / © instagram.com/thekolya

Він додав, що саме орієнтація на людей, їхню підтримку та реальні потреби стала фундаментом проєкту. На його думку, без цього будь-які спроби відтворити ідею приречені залишитися лише формальністю.

«Росія краде все, що можна вкрасти. Це стосується як матеріальних, так і нематеріальних речей», — підкреслив музикант.

Культурний десант

Зазначимо, історія набула розголосу після одного із заходів за участю Володимира Путіна. Під час зустрічі, присвяченої так званій підтримці російської мови, Сергій Безруков презентував кремлівському диктатору ідею «культурного десанту». Актор запропонував створити об’єднання російських діячів для роботи в Абхазії та Киргизстані. Втім, очікуваного схвалення він не отримав — відповідь Путіна виявилася доволі промовистою та швидко привернула увагу мережі.

Нагадаємо, нещодавно Коля Сєрга зустрівся з Шоном Пенном в Україні та звернувся до нього від імені народу.

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