Коля Сєрга зустрівся із Шоном Пенном в Україні та звернувся до нього від імені українців

Очільник «Культурного десанту», музикант Коля Сєрга показав зустріч із актором Шоном Пенном, який днями прибув до України.

Так, голлівудська зірка проміняв червоні хідники на «Оскарі-2026» на підтримку українців. Раніше про зустріч з Шоном у Києві сповістив Володимир Зеленський. Нагода побачитися із великим другом України також випала і Миколаю.

У своєму Instagram очільник «Культурного десанту» опублікував селфі з зіркою. У дописі Сєрга також відреагував на нову нагороду в колекції Шона Пенна — третій «Оскар», який цьогоріч він проігнорував і не піднявся на сцену за статуеткою через приїзд до України. Український музикант у своїх вітаннях подякував акторові за непохитну позицію, яку він доводить не словами, а вчинками.

«Шон Пенн отримав свій третій „Оскар“. Ні в кого з цього приводу не було сумнівів, як і в самого Шона. І саме тому церемонію він дивився перебуваючи в Україні. Кіран Калкін (актор, який оголошував переможця зі сцени — прим. ред.) сказав, що Шон зараз не присутній в залі, тому що не може, або не хоче. Але ні. Він не був в залі, тому що був там, де він край необхідний: де його підтримка допомагає людям триматись, і де ціна його присутності вимірюється не спалахами камер і білосніжними усмішками, а вірою і натхненням людей, які виборюють місце для світла в світі навислої темряви», — зауважив Миколай.

Артист публічно звернувся до лауреата «Оскара» й ще раз зазначив, що той має величезну душу й серце. І додав, що дякує за підтримку від імені усього українського народу, який мужньо визволяє свої землі від окупантів.

«Шоне, ти один з найважливіших стовпів для підтримки українського духа в світі. Дякую тобі від лиця всіх українців. Дякую за довіру і дружбу. Дякую за людяність і щирість. Дякую за твоє величезне серце, в якому поміщаються всі українці і є ще навіть трохи вільного місця», — зворушив музикант.

