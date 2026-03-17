Коля Сєрга зустрівся із Шоном Пенном в Україні та звернувся до нього від імені українців

Артист розповів про візит актора і його справжню підтримку українського народу.

Очільник «Культурного десанту», музикант Коля Сєрга показав зустріч із актором Шоном Пенном, який днями прибув до України.

Так, голлівудська зірка проміняв червоні хідники на «Оскарі-2026» на підтримку українців. Раніше про зустріч з Шоном у Києві сповістив Володимир Зеленський. Нагода побачитися із великим другом України також випала і Миколаю.

У своєму Instagram очільник «Культурного десанту» опублікував селфі з зіркою. У дописі Сєрга також відреагував на нову нагороду в колекції Шона Пенна — третій «Оскар», який цьогоріч він проігнорував і не піднявся на сцену за статуеткою через приїзд до України. Український музикант у своїх вітаннях подякував акторові за непохитну позицію, яку він доводить не словами, а вчинками.

«Шон Пенн отримав свій третій „Оскар“. Ні в кого з цього приводу не було сумнівів, як і в самого Шона. І саме тому церемонію він дивився перебуваючи в Україні. Кіран Калкін (актор, який оголошував переможця зі сцени — прим. ред.) сказав, що Шон зараз не присутній в залі, тому що не може, або не хоче. Але ні. Він не був в залі, тому що був там, де він край необхідний: де його підтримка допомагає людям триматись, і де ціна його присутності вимірюється не спалахами камер і білосніжними усмішками, а вірою і натхненням людей, які виборюють місце для світла в світі навислої темряви», — зауважив Миколай.

Артист публічно звернувся до лауреата «Оскара» й ще раз зазначив, що той має величезну душу й серце. І додав, що дякує за підтримку від імені усього українського народу, який мужньо визволяє свої землі від окупантів.

«Шоне, ти один з найважливіших стовпів для підтримки українського духа в світі. Дякую тобі від лиця всіх українців. Дякую за довіру і дружбу. Дякую за людяність і щирість. Дякую за твоє величезне серце, в якому поміщаються всі українці і є ще навіть трохи вільного місця», — зворушив музикант.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Юрій Горбунов також показався з актором Шоном Пенном на київському вокзалі.

