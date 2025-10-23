Коляденко знову заговорив про Ірину Білик і здивував, чому ексдружина ображається на нього

Дмитро Коляденко та Ірина Білик

Український хореограф та шоумен Дмитро Коляденко відверто висловився про свої стосунки з колишньою дружиною — співачкою Іриною Білик.

Попри те, що їхній шлюб давно у минулому, артист зізнався, що не тримає образ і досі з ніжністю згадує Ірину. Коляденко наголосив, що його зовсім не дратують запитання про Білик під час кожного його інтерв’ю, хоча самій співачці це, за його словами, не завжди до душі.

"Зовсім не дратує, але Ірина ображається — каже, що я піарюся на ній", — зазначив Дмитро у шоу "Ранок у великому місті".

Водночас шоумен зізнався, що для нього Білик — це "приємна ностальгія", а не помилка минулого. Коляденко також не приховував захоплення Іриною, назвавши її унікальною жінкою та справжньою зіркою української сцени. Шоумен підкреслив, що, попри минуле, ставиться до Білик із повагою і теплом, адже вона залишила важливий слід у його житті.

"Вона найкраща. Але Ірина Білик — вона дуже гарна, красива, харизматична, талановита. Вона — діва, вона — королева", — емоційно сказав артист.

