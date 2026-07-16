Коляденко зворушив зізнанням про екскохану Білик після несподіваної зустрічі: "Вона мені снилася"

Дмитро Коляденко та Ірина Білик

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Український шоумен Дмитро Коляденко поділився подробицями несподіваної зустрічі зі своєю колишньою коханою, співачкою Іриною Білик, і зізнався, що довгий час не міг перестати про неї думати.

Артист пригадав, що перед тим вони не підтримували спілкування близько півтора року. За словами Коляденка, цей період дався йому непросто. Він каже, що Ірина часто з’являлася йому уві сні, а сам він сумував за нею. Доля ж звела колишніх закоханих на хрестинах сина співачки Аліни Гросу. Саме там між ними відбулася перша за тривалий час зустріч, про яку Дмитро розповів у коментарі ЖВЛ.

«Ой, ми півтори роки не спілкувались. Вона мені снилася по ночам. І я дуже сумував за нею півтора роки. І ось нещодавно ми зустрілись на хрещеннях у Аліночки Гросу», — поділився шоумен.

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Архівне фото Дмитра Коляденка та Ірини Білик / © gazeta.ua

Коляденко також пригадав кумедний епізод, який стався вже після його приїзду до Чернівців. Через плутанину йому випадково видали ключі від номера, призначеного для Ірини Білик. Згодом артист вирішив привітати колишню обраницю букетом квітів, а сама зустріч, зізнається він, виявилася напрочуд теплою.

«Я купив дуже красиві квіти. Підходжу, кажу: „Тобі доставка з Києва“. Відкриваю сумку, дістаю квіти і кажу: „Привіт“. Вона сказала: „Привіт“. І все, ми обнялися. І в мене таке враження, що ми і не ругалися», — розповів Дмитро.

Архівне фото Дмитра Коляденка та Ірини Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик вперше прокоментувала сварку з Дмитром Коляденком.

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