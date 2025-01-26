Колишній Ані Лорак вперше зізнався, чи крутить роман з Іриною Білик: "Люблю її"

Колишній чоловік співачки-зрадниці Ані Лорак Мурат Налкакіоглу вперше прокоментував чутки про роман зі співачкою Іриною Білик.

Бізнесмен в коментарі Fashion Reality TV пояснив, що насправді жодних романтичних почуттів між ними зараз немає. Його зі старшою на сім років виконавицею пов'язує лише дружба. Щоправда, Мурат не зміг уникнути низки щедрих компліментів для подруги та її творчості.

"Ірочка... Іра, звісно, богиня. Я вважаю, що вона легенда українського шоубізнесу. У нас дуже близька дружба насправді. Ми дуже давно знаємо одне одного. Я люблю її як людину, її творчість. Звісно, вона має розкішний вигляд", - зізнався Мурат.

Мурат Налкакіоглу

Крім того, Налкакіоглу заявив, що піде на концерт Ірини Білик насолодитися її шоу. А в разі її згоди навіть готовий запросити на вечерю.

"У неї буде тур і я хочу потрапити на концерт. Іра – шикарна жінка. І кожна її пісня звучить як із душі. Звісно, якщо вона дасть згоду, я хотів би повечеряти з Ірою", - додав бізнесмен.

Нагадаємо, чутки про роман Мурата Налчаджиоглу та Ірини Білик з’явилися нещодавно. Юзери взялися приписувати знаменитостям кохання після відео, де зірки запалюють та фліртують на очах у публіки.

Ірина Білик просто на сцені пофліртувала з колишнім Ані Лорак

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