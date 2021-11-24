Ексбойфренд Спірс Тімберлейк шукає зустрічі з нею через 19 років після розриву

Ексбойфренд Спірс Тімберлейк шукає зустрічі з нею через 19 років після розриву

Артист публічно підтримав зірку.

Відомий співак Джастін Тімберлейк, який майже 20 років тому розійшовся з Брітні Спірс, хоче зустрітися зі співачкою.

Так, він планує підтримати артистку, а також перепросити її. Зокрема, йому соромно за те, що після розставання він "поливав брудом" Брітні.

"Джастін радий, що Брітні зараз живе так, як вона й хотіла. Він би хотів поговорити з нею особисто, якщо вона захоче цього також", — розповіло джерело виданню HollywoodLife.

Джастін Тімберлейк та Брітні Спірс / Associated Press

Зазначимо, Брітні Спірс та Джастін Тімберлейк почали зустрічатися 1997 року. Вже 2002 року парочка зі скандалом розійшлася. Після розставання виконавець випустив кліп на пісню Cry Me a River, в якому помстився дівчині. До слова, акторка, яка знялася у ролику, була дуже схожою на Брітні. Окрім цього Джастін розповідав журналістам деталі їхнього роману. Також артист не цурався обговорювати їхнє інтимне життя.

Нагадаємо, Джастін Тімберлейк й раніше вибачався перед співачкою у соцмережах, а також підтримував у справі з опікою. Він публічно заявляв, що не вважає правильним утримувати людину проти її волі.

Читайте також: