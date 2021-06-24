Колишній бойфренд Спірс Тімберлейк публічно підтримав її у боротьбі за скасування опікунства

Співак заявив, що аявивши, що нікого не можна утримувати проти його волі.

Відомий співак Джастін Тімберлейк, який 20 років тому зустрічався з Брітні Спірс, підтримав її у спробі позбутися від опікунства батька.

Associated Press

Артист у своєму Twitter опублікував пост, в якому публічно заявив, що не вважає правильним утримувати людину проти її волі і заявляє, що Брітні має право жити так, як вона хоче.

After what we saw today, we should all be supporting Britney at this time.



Regardless of our past, good and bad, and no matter how long ago it was… what’s happening to her is just not right.



No woman should ever be restricted from making decisions about her own body. — Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021

"Після того, що ми сьогодні бачили, ми всі повинні постійно підтримувати Брітні. Незалежно від нашого минулого, хорошого або поганого, того, як давно це було... Те, що відбувається з нею зараз, просто неправильно. Жодна жінка не повинна бути обмежена в праві прийняття рішень з приводу власного тіла", - заявив музикант.

Тімберлейк також у наступних дописах зауважив, що ніхто не зобов'язаний питати дозволу на доступ до того, заради чого він так старанно працював, натякаючи на те що Спірс не може контролювати свої фінанси.

Співак висловив надію, що суд прийме правильне рішення і дозволить Спірс самій керувати своїм життям.

Також слова підтримки зірці висловила Роуз МакГавен. Вона як і Тімберлейк опублікувала відповідний допис у Twitter.

Associated Press

"Брітні Спірс має повне право злитися. Як би ви себе почували, якби ваше життя вкрали, розірвали, висміяли? Молюся за те, щоб вона змогла жити своїм життям на своїх умовах. Перестаньте контролювати жінок. Звільніть Брітні", - написала Роуз.

Britney Spears has every right to be angry. How would you feel if your life was stolen, dissected, mocked? I pray she gets to live your life on her terms. STOP CONTROLLING WOMEN. #FreeBritney – The Hollywood Reporter https://t.co/qyV9oNnLQt — Rose McGowan (@rosemcgowan) June 23, 2021

Нагадаємо, Брітні Спірс в ході слухань у суді в Лос-Анджелесі вперше особисто виступила проти опікунства над нею з боку її батька. Артистка наголосила, що не володіє своїм життям і що хоче повернути свої права та поділилася моторошними подробицями контроля.

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