Колишній чоловік Анни Трінчер зізнався, чи розлучилися вони офіційно

Колишній чоловік співачки Анни Трінчер, блогер та бізнесмен Олександр Волошин, зізнався, чи розлучилися вони офіційно.

Так, пара прожила у шлюбі понад рік, а 28 листопада приголомшила новиною, що розлучається. Прихильники подружжя були шоковані та не очікували такого. Тож, колишніх закоханих продовжують засипати запитаннями.

Зокрема, в Олександра Волошина поцікавилися, чи розлучилися вони офіційно. Виявилося, що пара поки не подавала відповідні документи. Блогер зазначив, що вони зі співачкою планують це зробити 7 грудня.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Офіційно ми ще не розлучилися! Але! Через декілька днів маємо це зробити", - поділився блогер.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Зазначимо, Анна Трінчер та Олександр Волошин оголосили про розлучення 28 листопада. Виявилося, що ініціатором розриву був саме блогер. Він пояснював це тим, що його почуття почали згасати.

Тим часом Анна Трінчер після розриву активно зайнялася кар'єрою. А днями ж артистка потішила фанів зухвалим фотосетом. Артистка знялася в боді та ботфортах.

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