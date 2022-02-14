Колишній коханий Світлани Лободи поділився, що їх пов'язує зараз

Геннадій Попенко прокоментував їхні стосунки.

Колишній коханий співачки Світлани Лободи, відомий телеведучий, а нині актор Геннадій Попенко розповів про їхні стосунки.

Так, екси зустрілися 2002 року на одній з вечірок. Тоді Геннадій працював на одному з українських телеканалів, а Світлана була співачкою-початківцем і виступала у гурті "Капучіно". Вже за пів року закохані почали жити разом, йдеться у програмі ЖВЛ.

скриншот з відео

Ці стосунки тривали чотири роки та завершилися за бажанням Попенка. Він відступив, зрозумівши, що не може фінансово підтримати всі амбіції Лободи, яка марила про велику сцену. Світлана потім казала, що це було кохання усього життя: "По-справжньому я кохала один раз у житті. Це був Геннадій Попенко".

Сам знаменитість поділився, що не дуже хоче пригадувати це.

"Чесно кажучи, я не дуже хочу підіймати цю тему. Це було і було. Ці стосунки були, вони були прекрасні, я дуже за них дякую, але мені здається, що на цьому треба закрити тему", – прокоментував він.

Однак закрити тему Лободи Попенку не вдалося. Ведучий зізнався, що досі має тісний контакт зі співачкою.

"Коли є довгі стосунки, то якісь їхні наслідки залишаються. Наприклад, Світлана є хресною моєї племінниці. І безумовно вона спілкується з моєю сестрою, коли комусь передається привіт, так, добре, дуже дякую", – додав він.

У 2010-му Попенко зустрів майбутню дружину - модель Ірину, з якою його теж познайомила робота. Та й спільних захоплень у пари чимало - подорожі байком одне з них.

скриншот з відео

"Поки не зустрів Ірину я не хотів родини. Ми багато де перетиналися на заходах схожих. Коли все ж вирішив підійти, я попросив не телефон а імейл. Ми спілкувалися імейлом протягом року", – пригадав актор.

За два роки Попенко вперше став батьком. Ведучий зізнається, хоч і готувався до поповнення, але новина його ошелешила. 2020-го телеведучий став батьком другої донечки. Про своїх дівчат - Богдану та Святославу - чоловік розповідає з гордістю.

скриншот з відео

"Старша принцеса. Їй зараз 9 років, але вона має зріст 160. Вона така модель-модель. А молодша – це оторва. Вона складає кулачок і вона б'є в бороду. Інколи їй кажуть, Свята, шо ж ти робиш, не можна бити рукою. Вона думає і б'є ногою", – поділився зірка.

Нині Попенко весь свій час віддає кінематографу. У кадр у ролі телеведучого не поспішає, але якщо покличуть, то не відмовиться.

Повні випуски ЖВЛ дивіться на 1+1 video.

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