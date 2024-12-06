Колишній музикант гурту "Дзідзьо" знепритомнів просто під час виступу на сцені - відео

Український музикант Олег Турко, більш відомий як Лесик з гурту Дзідзьо, опинився в реанімації.

Незадовго до цього Олег виступав на концерті Наталії Бучинської у Львові. Проте вмить артистові стало зле просто на сцені. За даними місцевих ЗМІ, у музиканта зупинилося серце. До нього одразу вибігла команда та почала надавати першу невідкладну допомогу. Надскладними зусиллями його було реанімовано й доправлено до медичного закладу.

У колишнього музиканта з гурту "Дзідзьо" зупинилося серце посеред виступу

Зараз стан Олега Турка дуже важкий. За його життя в реанімації продовжують боротися медики, про це повідомляє подруга музиканта Марія Панчишин у Facebook.

"Вчора увечері (5 грудня - прим. ред.) в ексмузиканта гурту "Дзідзьо", Олега Турка, відомого як Лесик, на сцені раптово зупинилося серце. Реанімаційні дії тривали довше, ніж за протоколом. Зараз він перебуває у важкому стані в одній із лікарень Львова у кардіологічному відділенні у реанімації", - написала Панчишин.

Олег Турко в реанімації

Зазначимо, що у травні цього року Олег Турко переніс складну операцію на серці. Більше подробиць близькі артиста не розголошують.

Нагадаємо, нещодавно співак Женя галич повідомив, що проходить тривале лікування. Артист назвав причину, чому він вимушений регулярно робити крапельниці.

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