Колишній Ріанни, який жорстко побив її, знову звинувачується у нападі на жінку

Репер проходить підозрюваним у справі про нанесення побоїв.

Скандальний американський співак Кріс Браун, який кілька років тому вдруге став батьком, звинувачується у нападі на жінку.

Як пише портал TMZ, репер наразі перебуває під слідством за нанесення побоїв.

Так, ймовірна жертва сказала поліцейським, що він вдарив її по потилиці так сильно, що її нарощене волосся відірвалося.

Представники Брауна відмовились коментувати інцидент, оскільки за словами очевидців, жінка не отримала жодних серйозних травм, крім нібито зміщеної тканини.

Нагадаємо, Кріс Браун неодноразово потрапляв у центр скандалу. Один із найгучніших – побиття колишньої коханої Ріанни.

instagram.com/badgalriri

Так, 2009 року після сварки він напав на виконавицю в машині та викинув її на трасі. У Мережі навіть з’являлися моторошні світлини Ріанни, де її обличчя все у синцях. Тоді Брауна засудили до п'яти років позбавлення волі.

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