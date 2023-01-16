Колишній Шакіри публічно відповів на провокаційну пісню, у якій співачка висміяла їхнє розставання

Ексбойфренд співачки Шакіри, футболіст Жерар Піке, публічно відповів на пісню-насмішку, в якій зірка висміяла його після розставання.

У новому треку, який досі б'є рекорди у Мережі, виконавиця заспівала, що її колишній "проміняв Rolex на Casio". Таким чином Шакіра натякнула на те, що Піке пішов від неї до 23-річної коханки.

Терпіти насмішки колишньої дівчини футболіст не захотів та красномовно відповів співачці, хоча й також завуальовано. Так, Піке виступив з промовою під час ефіру іспанської медіаліги Kings League та похизувався годинником Casio на руці, пише Hola.

"Ми досягли угоди з Casio про спонсорство Kings League. Це чудовий годинник, він прослужить все життя", - заявив Піке.

До речі, після скандального треку Шакіра вирішила помститися не лише зрадливому ексчоловіку Жерару Піке, а й його мамі - співачка встановила ляльку-відьму навпроти її вікон.

Нагадаємо, що Шакіра та Жерар Піке були разом більше 11 років, втім так офіційно не одружилися. Експара має двох спільних синів, опіка над якими після розставання повністю перейшла до співачки.

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