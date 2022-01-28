Колишнього Ріанни, який її жорстоко бив, звинуватили у зґвалтуванні

Жертва Кріса Брауна вимагає від нього 20 млн доларів.

Екскоханий співачки Ріанни, репер Кріс Браун потрапив у черговий скандал.

Цього разу чоловіка звинуватили у зґвалтуванні. Дівчина, яка не стала називати свого імені, розповіла, що інцидент стався 30 грудня 2020 року у Маямі. Тоді вона навчалася у медичному, проте мріяла про кар'єру у шоубізі. За словами жертви, Браун запросив її на яхту біля будинку репера Diddy, де він проводив час з компанією. Вони нібито мали обговорити її зіркове майбутнє. Там репер запропонував дівчині випити.

Кріс Браун та Ріанна 2012 року / Associated Press

Далі, розповідає дівчина, Браун пригостив її напоєм, у який, певно, додав якісь наркотики. Оскільки, за словами потерпілої, після коктейлю вона відчула зміни у свідомості і вже не могла контролювати себе.

Після цього репер завів дівчину до кімнати, яку зачинив, і там зґвалтував її. При цьому чоловік не використав презерватив, а наступного дня, каже жертва, Браун зателефонував їй і наказав випити таблетки для екстреної контрацепції. Що вона і зробила.

Тепер жертва Кріса Брауна вимагає від нього 20 мільйонів доларів як відшкодування моральних збитків.

2014-го Брауна засудили за побиття Ріанни / Associated Press

Зазначимо, що Кріс Браун неодноразово потрапляв у центр скандалу. Один із найгучніших – побиття колишньої коханої Ріанни. 2009 року після сварки він напав на виконавицю в машині та викинув її на трасі. У Мережі навіть з'являлися моторошні світлини Ріанни, де її обличчя все у синцях. Тоді Брауна засудили до п'яти років позбавлення волі.

Кріс Браун жорстоко побив Ріанну 2009 року

У червні 2021-го інша жінка звинуватила Брауна у побитті. Ймовірна жертва сказала поліцейським, що він вдарив її по потилиці так сильно, що її нарощене волосся відірвалося.

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