Колишня Бардаша пожалілася, що у Грузії місцеві не здають житло українцям і намагаються їх принизити

Колишня дружина путініста Юрія Бардаша, модель Єлизавета Коцюба, яка пішла від одіозного продюсера через його політичну позицію, зараз перебуває у Грузії.

Якщо її екскоханий пішки втік до Москви, то Ліза з маленькою донькою залишилася у Тбілісі.

Там жінка стикнулася з проблемою оренди житла. Як написала вона в сторіз свого Instagram, грузини не здають житло українцям.

Зокрема, Єлизавета оприлюднила скриншот листування з орендодавцем.

Фото: instagram.com/lisa.bardash

"Під час пошуку житла у Грузії стикнулися з тим, що українцям не хочуть здавати квартири. Господарі спілкуються зверхньо, намагаючись принизити, що я нібито не буду платити оренду. Якщо хтось здає житло у Тбілісі – дайте зворотній зв'язок", – написала вона.

Нагадаємо, співак-путініст Філіп Кіркоров, який підтримав війну РФ в Україні, похизувався спільним фото з Ані Лорак у Криму. Артист показав своє "місце сили" на окупованому півострові.

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