Колишня блогера Леона розкрила правду про його стосунки з Анною Трінчер

Українська блогерка Христина Бичкова, яка розлучилася з блогером Леоном, розповіла про його роман зі співачкою Анною Трінчер.

Христина зізналася, що доволі довго вагалася розкривати цю тему. Утім, все ж підтвердила роман Леона та Трінчер. Бичкова пригадала, як свого часу за період шлюбу з Леоном у них сталася криза у стосунках і вони роз'їхалися. Заздалегідь вони домовилися, що це тимчасово та скоро все налагодиться. Однак, у той час, коли Христина сподівалася на примирення, блогер вже крутив роман з артисткою.

У результаті Христині та Сергію так і не вдалося возз'єднатися. Блогерка каже, що вона вчасно дізналася про стосунки Трінчер і Леона. Тому це стало останньою краплею для рішення остаточно розлучитися з ним.

Христина Бичкова

"Я намагалася до останнього не підіймати цю тему і не казати правду, але все, що сказав Сергій, це правда. Вони були разом, у них були стосунки, про які ніхто не знав. Одна я знала, у якої була локшина на вухах. На жаль, це було тоді, коли ми типу роз’їхалися з Сергієм, але він мені сказав, що ми з’їдемось, все буде добре, ми змінимось. Я вірила до останнього, що ми будемо разом, але в цей момент він уже був з Анною", - поділилася Христина в Instagram.

Зазначимо, блогер Леон днями також заговорив про роман з Трінчер. Він зізнався, що стало головною проблемою, через яку вони розірвали стосунки.

Своєю чергою, співачка Анна Трінчер раніше вже коментувала чутки довкола себе та як ставиться до хейту.

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