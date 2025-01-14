Колишня Бєднякова повернулася до Києва та показала, як час вдома провела

Українська акторка й блогерка Анастасія Коротка насолоджується відпочинком у Києві.

Так, раніше вона з двома дітьми прилетіла із США та зустрілася з колишнім чоловіком Андрієм Бєдняковим у Карпатах. Проте нещодавно у своєму фотологу Анастасія вже показалася у Києві. За словами акторки, протягом останніх періодів вона дозволила собі повністю від усього відпочити. Тож разом з дітьми насолоджувалася їжею та прогулянками.

Анастасія Коротка / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Анастасія Коротка з дітьми / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Акторка показала, як з донькою прийшла на ВДНГ. А потім поділилася щасливими кадрами із зустрічей з подругами, з якими не бачилася вже тривалий час. Крім того, Коротка зазначила, що настільки сумувала за домом, що попри відсутність шопоголізму, купила декілька речей від українських брендів.

Анастасія Коротка / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Анастасія Коротка з донькою / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

"Їжі було дуже багато. Ну дуже багато і дуже смачно! Гуляли Києвом. Ходили по закладах. Які круті та красиві в Києві ресторани та кафе! Зустрічалася з подружками. Купила трішки речей і прикрас українських брендів. Просто у захваті якого рівня вони зараз: і якість, і стиль. Дуже круто! До того ж я взагалі не шопоголік, але не могла зупинитися – хочу просто все", - поділилася враженнями Коротка.

Анастасія Коротка / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Анастасія Коротка / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Коротка показувала, як наодинці літала за кордон і провела там деякий час. У цей час двоє дітей були з шоуменом Андрієм Бєдняковим.

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