Колишня Бєднякова повернулася до Києва та показала, як час вдома провела

Акторка зізналася, що їй подобається у столиці найбільше.
Українська акторка й блогерка Анастасія Коротка насолоджується відпочинком у Києві.
Так, раніше вона з двома дітьми прилетіла із США та зустрілася з колишнім чоловіком Андрієм Бєдняковим у Карпатах. Проте нещодавно у своєму фотологу Анастасія вже показалася у Києві. За словами акторки, протягом останніх періодів вона дозволила собі повністю від усього відпочити. Тож разом з дітьми насолоджувалася їжею та прогулянками.
Акторка показала, як з донькою прийшла на ВДНГ. А потім поділилася щасливими кадрами із зустрічей з подругами, з якими не бачилася вже тривалий час. Крім того, Коротка зазначила, що настільки сумувала за домом, що попри відсутність шопоголізму, купила декілька речей від українських брендів.
"Їжі було дуже багато. Ну дуже багато і дуже смачно! Гуляли Києвом. Ходили по закладах. Які круті та красиві в Києві ресторани та кафе! Зустрічалася з подружками. Купила трішки речей і прикрас українських брендів. Просто у захваті якого рівня вони зараз: і якість, і стиль. Дуже круто! До того ж я взагалі не шопоголік, але не могла зупинитися – хочу просто все", - поділилася враженнями Коротка.
Нагадаємо, нещодавно Анастасія Коротка показувала, як наодинці літала за кордон і провела там деякий час. У цей час двоє дітей були з шоуменом Андрієм Бєдняковим.
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