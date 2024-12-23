Колишня Бєднякова залишила дітей з шоуменом в Україні й поїхала за кордон: "Незвичне явище"

Українська акторка й блогерка Анастасія Коротка після заяви про розлучення з чоловіком, ведучим Андрієм Бєдняковим вирушила у відпустку.

У своєму фотоблогу Анастасія поділилася, що вперше за тривалий час поїхала на зустріч пригодам без двох дітей. Артистка зізналася, що має доволі змішані почуття. Зокрема тому, що вже декілька років поспіль постійно відпочивала лише з донькою та сином. Однак цього разу вона залишила їх на Андрія. Як зізнається Коротка, спершу вона навіть засумувала за дітьми, але згодом їй стало легше.

"Незвичне явище, коли за мною немає хвоста з малолітками. Просто йду одна в подорож. Так незвично, коли на мені ніхто не висить й нічого, крім рюкзака, не несу. Щось аномальне. Навіть трішки почала сумувати за дітками, а потім сіла в літак і нормально, відпустило", - поділилася блогерка.

Анастасія Коротка / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Анастасія Коротка / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Насамкінець Анастасія запропонувала юзерам відгадати країну, куди вона полетіла, за фото традиційного десерту. І оскільки на зображенні видніється паштел-де-ната, то вочевидь зірка прилетіла до Португалії.

Анастасія Коротка / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Своєю чергою, Андрій Бєдняков чудово порається з домашніми та батьківськими обов'язками. Про це свідчать його сторіз, де гуморист похизувався, як готує їжу та розважає дітей.

Андрій Бєдняков / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Нагадаємо, Анастасія Коротка разом з двома дітьми повернулася зі США до України й возз'єдналася з колишнім Андрієм Бєдняковим. Сімейство зняло неочікуваний кумедний ролик разом і насмішило фанів.

Андрій Бєдняков возз'єднався з ексдружиною, яка з дітьми приїхала з США

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