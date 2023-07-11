Колишня Цимбалюка розповіла, як тяжко пережила розлучення та чому її бабуся повернулася до Маріуполя

Також ексобраниця артиста розповіла про проблеми, які в неї виникли на тлі стресу.

Колишня дружина актора Тараса Цимбалюка, візажистка Тіна Антоненко, вперше розповіла про тяжке розлучення та пояснила, чому її бабуся повернулася жити до окупованого Маріуполя.

Тіна поділилася з прихильниками, що її рідна людина святкувала день народження. З нагоди 79-річчя бабусі вона попросила зробити знайомих сюрприз. Візажистка також додала, що наразі рідна людина перебуває в окупованому Маріуполі.

"Весь день відходжу від втоми. Емоційно тяжкий день. У бабусі, яка в окупованому Маріуполі і з якою не бачилися рік, день народження. 79 років. Мама попросила добрих людей принести квіти в подарунок. Прислали фотозвіт, плачу", - поділилася візажистка.

Бабуся Тіни Антоненко / Фото: instagram.com/tina_antonenko

Однак чимало юзерів були здивовані, чому ж бабуся Тіни опинилася знову в окупації, адже у березні минулого року візажистці вдалося вивезти її на підконтрольну Україні територію. Антоненко пояснила, що їй було складно жити з двома біженцями в маленькій квартирі-студії. Тим більше в її житті тоді був непростий період. Тож бабуся Тіни вирішила поїхати до Бердянська, до сина, а звідти – до Маріуполя.

"Я не потягнула двох біженців сама. 2022 рік – це суцільний нічний жах для мене. У мене почалися проблеми з жовчним на тлі стресу, захворів кіт, я розлучилася, двоє біженців у моїй квартирі-студії. Мені дуже допомогли знайомі та дали свою квартиру для бабусі. Певний період вона прожила там. Але хто знає біженців, після травми вони – діти. Їм постійно потрібна підтримка. Я сама була на нулі. Дуже стараюся, але мені було складно. Бабуся запропонувала відвезти її до сина до Бердянська. Так вона опинилася в окупації. Потім захотіла до вцілілого будинку мами. Так вона опинилася знову у Маріуполі", - пояснила Тіна.

Тіна Антоненко / Фото: instagram.com/tina_antonenko

Також візажистка розповіла, що 2022 рік для неї був неймовірно складним, а особливо період після розлучення. За словами Тіни, влітку вона пережила суцільні розчарування.

"Для мене літо 2022 року – це дно, якого я торкнулася. З усім болючим розчаруванням в певних людях, ідеологічними зрадами, розумінням, хто є хто", - додала візажистка.

Тіна Антоненко / Фото: instagram.com/tina_antonenko

Нагадаємо, у червні минулого року стало відомо, що Тарас Цимбалюк розлучається з візажисткою Тіною Антоненко. Що стало причиною такого рішення – невідомо. Однак актор розповідав, що йому не вдалося після розриву зберегти приятельські стосунки з Тіною.

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