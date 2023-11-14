Колишня дівчина Меттью Перрі припустила причину смерті 54-річного актора: "Він не міг потонути"

Ексобраниця знаменитості переконана, що в нього стався рецидив, та пояснила чому.

Колишня дівчина зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі – акторка Кеті Едвардс – припустила, що могло стати причиною його смерті.

Ексобраниця знаменитості в інтерв'ю The Sun розповіла, що актор не міг просто так потонути в джакузі. На її думку, в нього стався рецидив. Поліцейські в будинку Перрі не знайшли жодних наркотичних речовин. Однак Кеті стверджує, що зірка "Друзів" був параноїком та завжди позбувався наркотиків, а в разі необхідності купував нову дозу.

Меттью Перрі / Фото: Associated Press

"Я не вірю, що він просто потонув у своєму джакузі. Я знаю Меттью і знаю, що він би просто так не потонув. Я думаю, що він міг приймати таблетки протягом тижня, що передував цьому. Вони сказали, що рецептурних знеболювальних на місці не було, і це мене не дивує, тому що він не залишав ліків валятися. Він був параноїком і викидав їх всі, тому не було жодних доказів", - припустила Едвардс.

Акторка також пояснила, чому вважає, що в Меттью Перрі стався рецидив. За її словами, актор робив на це натяки. Незадовго до смерті знаменитість публікував дописи, під якими залишав підпис "Меттман". Кеті говорить, що саме так себе називав актор, коли вживав наркотики.

Меттью Перрі / Фото: Associated Press

"Меттман з'являвся, коли він був нетверезий і почувався переможеним. Я була поруч, коли він кайфував, і говорила йому, що, можливо, варто припинити вживати, він казав: "Ні, я Меттман", - розповіла акторка.

Також Едвардс пригадала, що Меттью Перрі купався в басейні або джакузі, коли був під наркотиками.

Меттью Перрі знайшли мертвим у цьому джакузі / Фото: instagram.com/mattyperry4

"Він мав справу з водою, коли вживав наркотики. Він завжди хотів бути в басейні або джакузі", - пригадала акторка.

Зазначимо, Кеті Едвардс та Меттью Перрі деякий час зустрічалися 2006 року. Як стверджує акторка, після розриву вони залишилися в гарних стосунках, а вона навіть працювала його асистенткою 2011 року.

Меттью Перрі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меттью Перрі помер 28 жовтня. Його знайшли мертвим у джакузі. Поліція на місці події не знайшла жодних наркотичних речовин, також їх не виявили в крові актора. Наразі ведеться розслідування та встановлюється, що могло стати причиною смерті. Поховали Меттью Перрі 3 листопада у Лос-Анджелесі. В останню путь актора провели його колеги за серіалом "Друзі". Вони не стримували сліз, плакали та втішали одне одного.

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