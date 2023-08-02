Колишня дружина Ілона Маска виходить заміж за відомого британського актора

До заручин пара два роки перебувала у стосунках.

Колишня дружина винахідника Ілона Маска, британська акторка Талула Райлі виходить заміж.

Обранцем знаменитості став відомий британський актор Томас Сангстер. Щасливою новиною Райлі поділилася у своєму Twitter, де зазначила, що після двох років стосунків вони з коханим нарешті заручилися.

"Дуже рада повідомити, що після двох років стосунків ми з Томасом заручені!" – повідомила щаслива акторка.

Талула Райлі та Томас Сангстер / Фото: Associated Press

Що цікаво, закоханих вже встиг привітати з заручинами колишній чоловік Райлі – винахідник Ілон Маск. Підприємець лаконічно написав: "Вітаю!".

Зазначимо, Талула Райлі двічі була заміжньою за Ілоном Маском. Вперше вони уклали шлюб 2010 року, але вже 2012 розлучилися. Пара намагалася побудувати офіційні стосунки 2013 року, але через три роки остаточно порвала.

Талула Райлі та Ілон Маск / Фото: Associated Press

З Томасом Сангстером Талула познайомилася 2021 року, під час знімань серіалу "Пістол". У липні минулого року стало відомо, що парочка закрутила роман.

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