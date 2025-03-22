Колишня дружина Комарова натякнула на новий роман через три місяці після розлучення

Українська модель і ведуча Олександра Кучеренко заінтригувала змінами в особистому житті.

Так, знаменитість у фотоблогу оприлюднила новий рецепт для періоду посту перед Великоднем. Вона показала, як вдома без додавання яєць та молочних продуктів готує шоколадний десерт з кави. І все б нічого, але наприкінці свого допису Кучеренко додала провокативне запитання, яке супроводила смайликом усміхненого обличчя з рогами: "Є ще один секретний інгредієнт. Але він потрібен, якщо точно знаєте, для кого готуєте цей пиріг. Як думаєте, додала?". Цим самим вона породила чимало інтриги.

Олександра Кучеренко заінтригувала дописом / Фото: instagram.com/aakucherenko

Своєю чергою, більшість юзерів у коментарях під рецептом написали, що це був натяк Кучеренко на додавання афродизіаку до страви. Тож у результаті приписали їй новий роман і додали, що насправді її щасливий вигляд все виказує.

Здогадались про секретний інгредієнт і скоріше, що додала його, бо усмішка інша

Якщо згадали про секретний інгредієнт, тоді точно додали

Гарна господиня!

Натомість Олександра про своє особисте життя після розлучення з Дмитром Комаровим мовчить. І раніше у своїй публічній заяві вона говорила, що жодних подробиць про розрив шлюбу від неї годі й чекати. А чутки про нові романи ведуча ані спростовує, ані підтверджує.