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Колишня дружина Комарова висловилася про розлучення та як зараз оговтується

Колишня дружина Комарова висловилася про розлучення та як зараз оговтується

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

Кучеренко розставила крапки над "і" після завершення шлюбу.

Українська модель і ведуча Олександра Кучеренко вперше прокоментувала розірвання шлюбу з чоловіком, ведучим Дмитром Комаровим.

Так, днями пара ошелешила новиною про своє розлучення. І попри бажання залишати особисте поза кадром, Олександра все ж дала короткий коментар з цього приводу. Вона зазначила, що публічна заява Дмитра, де він розкрив причину розлучення, є вичерпною й вона не буде більше проливати світло на ситуацію. Зірка вважає, що "особисте залишається особистим".

Олександра Кучеренко про розлучення з Дмитром Комаровим / © instagram.com/aakucherenko
Олександра Кучеренко про розлучення з Дмитром Комаровим / Фото: instagram.com/aakucherenko

Крім того, модель подякувала всім за теплі слова підтримки й поділилася свіжим фото у новому статусі холостячки. І додала, що вже оговталася після таких кардинальних змін у житті та зараз з нею "все ок". Кучеренко говорить, що ця весна має ще більше поліпшити її стан.

"Дякую за всі ваші повідомлення та все ок. І буде весна", - написала Кучеренко.

Олександра Кучеренко про розлучення з Дмитром Комаровим / © instagram.com/aakucherenko
Олександра Кучеренко про розлучення з Дмитром Комаровим / Фото: instagram.com/aakucherenko

Тим часом редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про історію кохання Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко – як зароджувалися їхні почуття, яким було їхнє таємне весілля та вінчання й що врешті стало причиною розриву шлюбу.

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