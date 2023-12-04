Колишня Джеджули шокувала рішенням суду у справі опіки над їхньою донькою: "Це все на зло мені"

Колишня дружина українського ведучого Андрія Джеджули – блогерка Юлія Леус - шокувала рішенням суду у справі щодо опіки над їхньою спільною донькою Адель.

Юлія Леус в інтерв'ю Аліні Доротюк розповіла, що нещодавно відбулося судове засідання. Зокрема, Андрій Джеджула вимагав, аби донька перебувала з ним постійно від неділі до середи, також через рік святкувала з ним день народження та Новий рік, а от 8 березня щоб кожен рік проводила лише з батьком. Юлію Леус обурили такі вимоги чоловіка. Вона вважає, що, по-перше, їй майже не дістається час для дитини, по-друге, блогерка має поставити хрест на приватному житті.

"Батько моєї дитини не дає навіть на відстані спокійно жити. Просто вже нестерпно все це терпіти. Вчора відбувся суд. Він просив суд, щоб дитина була з ним від неділі до середи, щоб дитина була з ним через день народження, Новий рік, 8 Березня, щоб у його якісь поїздки по два тижні. А в мене, виходить, нічого немає. Я тільки маю з нею ці три дні жити там, де живе він, за його місцем проживання. Я не маю права виходити заміж, виїхати до іншого міста або країни. Я не можу поїхати в якусь відпустку, бо пів тижня він має бути з дитиною", - обурилася Леус.

Рішення суду у справі Андрія Джеджули та Юлії Леус / Фото: скриншот з відео

Рішення суду у справі Андрія Джеджули та Юлії Леус / Фото: скриншот з відео

Блогерка розповіла, що спочатку її лише повеселили ці вимоги ексчоловіка, адже вона вважала їх безглуздими. Однак суд виявився на боці шоумена. Наразі шокована Юлія збирається подавати апеляцію.

"Я на суді багато просиділа, сміялася багато з чого, бо вважала, це взагалі безглуздо. Так ось, сьогодні я дізналася, що суд це все задовольнив. Незрозуміло, як це може бути. До трьох років я дитину виховувала сама, він ніколи не брав участі в лікуванні. Він просто хворіє тим, щоб робити це на зло мені. Він зовсім не думає про дитину. Я просто шокована з цього. Звичайно, я подаватиму апеляцію", - зізналась блогерка.

Юлія Леус із донькою / Фото: instagram.com/yla__yla

Юлія Леус переконана, що ексчоловік це все робить спеціально, аби лише насолити їй. Блогерка так вважає, адже, за її словами, Джеджула зовсім не цікавиться донькою. Ба більше, шоумен вже навіть подав позов до польського Міністерства юстиції. Юлія переконана, що ведучий вимагатиме, аби вона з донькою повернулася з Польщі до України. Найбільше блогерку обурює, що такі вимоги шоумен висуває під час війни, коли в країні небезпечно.

"Зараз він подав позов до Міністерства юстиції Польщі на мене. Я в суді у нього питаю: "Навіщо ти подаєш заяву, якщо ми тут майже два місяці і ти жодного разу не зателефонував нам?". На це запитання я не отримала відповіді. Не сходиться нічого. Сходиться лише те, що це все на зло мені. Дитина не потрібна йому. Звичайно, я боротимуся", - розповіла Леус.

Андрій Джеджула з колишньою дружиною / Фото: facebook.com/ulyaleus

Нагадаємо, нещодавно відбувся суд над актором Остапом Ступкою, який навесні став винуватцем ДТП з потерпілим. Артистові призначили упродовж трьох років виконувати суспільно-корисні роботи, а також на вісім років позбавили його водійських прав. Однак Київська міська прокуратура вважає рішення суду несправедливим та готує апеляцію.

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