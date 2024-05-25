Колишня Джеджули виграла апеляцію у суді над ним і шокувала подробицями розбірок: "Можу спокійно жити"

Колишня дружина українського ведучого Андрія Джеджули – блогерка Юлія Леус – оголосила про рішення суду у справі щодо опіки над їхньою спільною донькою Адель.

У фотоблогу Юлія повідомила, що виграла апеляцію після трьох років скандальних перемовин з ексчоловіком. Блогерка зазначила, що ускладнювали судовий процес постійні пошуки прихистку за кордоном з донькою.

"Я пішла від нього, коли Аделіночці було чотири місяці з одним візочком. Я виховувала доньку без допомоги, постійні виїзди і повернення. На суди в мене часу не було, донька часто хворіла, але він не зупинявся. Перший суд він виграв, тому що я просто туди не ходила і не розуміла навіщо. Наступний суд був за аліменти на мене, я теж в цьому не розбиралася, бо його мізерні аліменти не сильно допомагали – він його теж виграв. Третій суд вже за доньку також виграв і довелося мені починати боротись і не за доньку, а за своє спокійне життя, бо рішення було абсурдним", - розповіла ексобраниця Джеджули.

Як зізнається Леус, вона подала апеляцію, бо постійно зазнавала переслідувань і погроз з боку Андрія, хоч і не була проти їхніх зустрічей зі спільною донькою.

"Я подала на апеляцію того рішення. Я ніколи не забороняла і навіть навпаки сама писала про її маленькі перемоги. Але йому це було непотрібно, він мав діло саме до мене. На дитячих майданчиках погрожував на вухо рвати мене на всіх судах і принижував, мовляв, я відверто вдягнута. Ми поїхали з донькою в жовтні 2023 року в Польщу. Аделіна почала боятись вибухів, а у мене – вдень неадекватний батько з поліцією під дверима і з камерою в руках", - приголомшила Юлія.

Юлія Леус / Фото: instagram.com/yla__yla

Блогерка зазначила, що під час їхніх розбірок донька все ще не отримувала належної уваги від зіркового батька.

"За вісім місяців він жодного разу не зателефонував доньці і навіть у її День народження не знайшов хвилинку, щоб привітати. За останній тиждень він був два рази у Варшаві і теж не знайшов хвилинку, щоб її побачити", - поділилася ексдружина Джеджули.

Юлія Леус з ексчоловіком / Фото: facebook.com/andrey.djedjula.3

Втім, як зізнається Юлія, за рішенням суду відтепер шоумен має телефонувати Адель по відеозв'язку.

"Вчора був суд і нарешті він виніс справедливе рішення. На період війни, поки ми проживаємо за кордоном, він зобов'язаний телефонувати по відеозв'язку доньці, щовівторка та щосуботи. Я не хочу, щоб моя дитина відчувала себе неповноцінною. Я не прошу в нього грошей, його аліментів вистачає тільки на четверту частину оплати за садочок. Я хочу, щоб він просто був батьком, перестав брехати й виділяв хоча б частину часу, щоб вона бачила, що він в неї є, і що вона потрібна. Тепер я можу спокійно жити й спокійно потім повернутись додому", - підсумувала Реус.

Нагадаємо, раніше Андрій Джеджула висував свої умови в суді. Зокрема, хотів, аби донька перебувала з ним постійно від неділі до середи, разом святкувала Новий рік і 8 березня та через рік проводила з ним день народження. Натомість Юлія зізналася, що тоді б це поставило хрест на її приватному житті.

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