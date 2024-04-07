Колишня Джеджули зізналась, чи платить він аліменти на доньку і чи спілкуються вони: "Мені її шкода"

Колишня дружина українського ведучого Андрія Джеджули – блогерка Юлія Леус – відповіла, чи платить він аліменти на їхню спільну доньку та чи спілкується з нею.

Так, між експодружжям вже тривалий час не вщухає гучний скандал щодо опіки над їхньою спільною дитиною Аделіною. 3-річна дівчинка нині живе з мамою в Польщі. Як зізналась Юлія Леус, з батьком Аделіна не спілкується вже пів року. За словами блогерки, колишній нібито не переймається долею доньки та не телефонує їй. Леус поділилася, що їй неабияк шкода маленьку Аделіну, адже їй не вистачає батька.

Юлія Леус із донькою / Фото: instagram.com/yla__yla

Що ж стосується аліментів – то Андрій Джеджула їх сплачуєть. Щоправда, Леус переконана, що це лише тому, що шоумен зобов'язаний це робити згідно з законом. Також блогерка не стала називати точних сум.

"Якщо ви гадаєте, що люди змінюються, то це не той випадок. За пів року він жодного разу не поцікавився нею. Я вже мовчу, що міг би зателефонувати, щоб побачити. Якісь аліменти платить, тому що держава зобов'язує, на цьому все. І головне – судиться за неї. Мені її дуже шкода, бо чоловічої уваги їй не вистачає", - висловилася блогерка.

Донька Андрія Джеджули та Юлії Леус / Фото: instagram.com/yla__yla

Зазначимо, Андрій Джеджула та Юлія Леус після розлучення не можуть вирішити питання, що стосується опіки над їхньою спільною донькою Аделіною. Джеджула переконує, що Леус перешкоджає його вільному спілкуванню з донькою, тож подав на ексдружину до суду, а вона – що колишній взагалі не цікавиться долею доньки, а таким чином намагається їй допекти.

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