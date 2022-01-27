Колишня Ештона Кутчера, Демі Мур, і його нинішня, Міла Куніс знялися у кумедній рекламі

Жінки пожартували з чоловіка, який їх пов'язує.

Кохані жінки голлівудського актора Ештона Кутчера об'єдналися. Ексдружина актора, Демі Мур, і нинішня дружина, дружина, Міла Куніс разом знялися у рекламі, йдеться у "Сніданку з 1+1".

Там жінки грають самих себе, нібито під час шкільної зустрічі випускників. Обидві очікують - їй от-от дадуть нагороду "Найкращого випускника". Акторки заздалегідь виходять на сцену, але премії не отримує жодна. Зі здивуванням вони озираються та бачать одна одну.

"Я гадки не мала, що ми навчалися в одній школі", – говорить Демі. Куніс відповідає: "У нас багато спільного". Так жінки пожартували з реального життя. Адже Ештон Кутчер був одружений на Демі Мур протягом восьми років. А за два роки після розлучення одружився з Мілою Куніс. Нині в пари двоє дітей.

Крім того, спільний у жінок у реальному житті не лише чоловік. Акторки і справді навчалися в одній старшій школі в Лос-Анджелесі, просто з різницею в 20 років.

Реклама була спеціально знята до цьогорічного Супербоулу. Супербоул - головна спортивна подія США. Це - фінал національного чемпіонату з американського футболу. Для всієї країни - справжнє свято. Супребоул транслюють усі телеканали, вулиці в буквальному сенсі порожніють і цілі родини збираються біля телевізорів. Недивно, що реклама під час Супербоулу коштує сотні мільйонів доларів.

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