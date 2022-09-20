Колишня Ілона Маска показала рідкісне фото їхньої 9-місячної доньки

Колишня дружина Ілона Маска Клер Буше, відома як Grimes, поділилася із шанувальниками у Twitter світлиною 9-місячної доньки Exa Dark Sideræl (Екса Дарк Сайдеріл), яку батьки називають Y.

"Моя донька танцює під техно над цією копією "Народження трагедії" Ніцше – що за королева", - підписала світлину з донькою Буше.

Донька Ілона Маска і Grimes / Фото: twitter.com/Grimezsz

Незвичне ім'я доньки винахідника та співачки досі викликає здивування у багатьох прихильників. За версією батьків, її ім'я розшифровується наступним чином: "Exa" відноситься до суперкомп'ютерного терміну exaFLOPS, "Dark" означає "невідоме", а "Сайдеріл" - це більш "ельфійське" написання Sideræl, "справжній час всесвіту, зоряний час, просторовий час, а не наш відносний земний час".

Нагадаємо, що окрім Екси, яка народилася від сурогатної матері, Grimes та Ілон Маск мають спільного сина на ім'я X Æ A-12 (Ікс Еш Ей Твелв). Загалом у мільярдера дев'ятеро дітей: п'ятеро від ексдружини Джастін Маск, двоє від співачки Grimes і двоє від співробітниці його компанії Neuralink Шівон Зіліс.

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