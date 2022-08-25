Колишня Ілона Маска продає його студентські фото заради майбутнього свого сина

Перша дівчина мільярдера Ілона Маска виставила на аукціон його архівні фотографії з коледжу.

Заробити на всесвітній відомості Ілон Маска вирішила його ексдівчина Дженніфер Гвінн, з якою він зустрічався під час навчання у Пенсільванському коледжі.

Від часів навчання в університеті в житті засновника SpaceX змінилося багато чого. Наприклад, нещодавно щасливий батько показав підрослого сина від молодої співачки.

Однак, перша дівчина винахідника Дженніфер й досі не забула стосунки з відомим бойфрендом. Ба більше, вона вирішила непогано на них підзаробити.

Гвінн виставила на аукціон архівні світлини, на яких Маску близько 20 років. Також жінка розпродає подарунки колишнього хлопця – золоту підвіску з зеленим камінчиком та романтичну записку до дня народження дівчини. Побачити рідкісні фотографії Маска можна на цьому сайті.

Зараз найвища ставка за фото Маска на аукціоні – 357 доларів, а ось листівку з підписом мільярдера вже оцінили більш ніж у 1,9 тисяч доларів. Торги триватимуть до 14 вересня.

Як розповіла 48-річна жінка виданню Daily Mail, в такий спосіб вона хоче, аби зібрані кошти пішли на навчання її сина в коледжі.

Крім того, жінка загадала, що її роман с Ілоном був дуже "солодким", але в них були різні цілі в житті. Тим паче, що вже під час стосунків із нею майбутній бізнесмен почав зустрічатися зі свою першою дружиною Джастін Вілсон.

Ілон Маск з першою дружиною та дітьми / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що зараз Ілон Маск виховує дев'ятьох дітей. У червні 2022 року стало відомо, що у мільярдера народилася двійня від його підлеглої Шивон Зіліс.

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