Колишня Ілона Маска у колготках оголила груди і засвітила соски

Співачка Grimes не припиняє епатувати публіку.

Канадійська співачка та колишня кохана винахідника і мультимільярдера Ілона Маска – Grimes – показала чергові відверті фото.

На сторінці в Instagram Клер Буше (справжнє ім'я виконавиці — Ред.) розмістила пікантні знімки, на яких постала топлес, одягнена лише у білі колготки. Виконавиця загадково позувала на камеру у довгій перуці, засвітивши соски.

Grimes / instagram.com/grimes

На кадрах зірка нагадує ельфійку. До слова, Grimes обожнює приміряти "іншопланетні" образи, чим і полюбилася своїм фанатам.

Grimes / instagram.com/grimes

Юзерам артистка знову нагадала казкового персонажа: "Королева ельфів", "Маєш приголомшливий вигляд!!! Я відчуваю флюїди темних кристалів", "Казкова", "Яка красива", "Неймовірна".

Зауважимо, у вересні цього року Ілон та Клер розірвали стосунки. Пара була разом три роки та виховує однорічного сина з чудернацьким ім'ям X Æ A-12. Екси залишилися у хороших стосунках. За словами Маска, пара розпалася через те, що він більшу частину часу проводить у Техасі, де розташовані заводи Tesla та SpaceX, а Граймс живе та працює у Лос-Анджелесі.

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